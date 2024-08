Calici di Stelle 2024 – Donnafugata porta Candlelight by fever nel mondo del vino

Sold out per Calici di Stelle 2024: centinaia di winelover e appassionati erano presenti nella tenuta di ContessaEntellina per festeggiare la notte di San Lorenzo e per assistere, a sorpresa, alle performance Candlelight – by Fever: Donnafugata è la prima cantina in Italia a coinvolgere Candlelight – by Fever per una propria iniziativa. Il Quartetto Montalbano (Francesca Gabriella Iusi e Domenico Marco – Violini, Giuseppe Brunetto – Viola, Domenico Guddo – Violoncello), si è esibito a lume di candela in un originale repertorio, spaziando dalle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema internazionale, al pop dei Coldplay, fino al rock dei Queen. La notte di Donnafugata si è chiusa conl’energia di un Dj set. Sorpresa, ritmo, convivialità, divertimento, emozione, vino di qualità e magia sotto il cielo stellato d’agosto, sono gli ingredienti che hanno reso unica la serata Calici di Stelle 2024 firmata Donnafugata. Il pubblico ha apprezzato il vino sotto una nuova luce, una memorabile esperienza multisensoriale. Una modalità di comunicazione in linea con Donnafugata, che da oltre vent’anni racconta i suoi vini attraverso il linguaggio universale della musica con gli eventi Donnafugata Music & Wine, dove vino e musica si fondono a ritmo di jazz attraverso la voce di Josè Rallo, Ceo diDonnafugata.

“Con questa emozionante edizione di Calici di Stelle abbiamo voluto offrire una esperienza esclusiva ai nostri wine lover, – dichiara Josè Rallo – Ceo e quinta generazione della famiglia di Donnafugata -, siamo infatti la prima cantina in Italia a coinvolgere Candlelight – by Fever, in un proprio evento. Grazie a questo format unico di concerti a lume di candela, è stato possibile sperimentare l’esperienza di degustazione in una modalità inedita. Degustare i nostri vini iconici – prosegue Josè Rallo -, in abbinamento ad una varietà di generi che spaziano dalla musica classica, al jazz, alle colonnesonore e al pop facilita la comprensione del vino, ed è pura emozione. Inoltre, è una modalità di comunicazione, coerentemente con la nostra natura diazienda familiare in moto perpetuo, che vuole rappresentare nel mondo l’eccellenza artigianale e creativa del Made in Italy. Un fare sartoriale applicato dalle pratiche in vigna, alla vinificazione, fino all’estetica identitaria delle etichette d’autore, un racconto del vino attraverso diverse espressioni d’arte, tuttoin una serata sotto le stelle, nelle vigne e nella nostra Sicilia, autentica e unica”.

Mancano ancora due appuntamenti per completare la rassegna di eventi agostani di Donnafugata, all’insegna del coinvolgimento sensoriale con il format Donnafugata sotto le Stelle. Dopo il successo delle serate di Pantelleria (3 agosto) e della Tenuta di Randazzo sull’Etna (7 agosto), è la volta della Tenuta di Acate (22 agosto) e delle Cantine Storiche di Marsala (25 agosto). La narrazione degli addetti all’accoglienza e degli agronomi, accompagnerà i visitatori in esperienze di degustazione uniche, in atmosfere d’incanto tra storia, arte e natura.

In tutte le Tenute, la musica sarà la costante che accompagna l’esperienza con un programma curato dall’Ensemble Soni Ventorum di Palermo,che si esibirà in un repertorio musicale coinvolgente che spazia dalla musica barocca fino alle sonorità contemporanee, e che trasformerà la degustazionein un viaggio emozionante, alla scoperta del mondo Donnafugata.

Ensemble Soni Ventorum Fondato nel 1993 da Luigi Sollima, Soni Ventorum è un ensemble a organico variabile il cui repertorio si dispiega dal Novecento storico fino alle opere di autori come Gavin Bryars, Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley e Astor Piazzolla. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, è composto da Luigi Sollima, flautista di fama internazionale, da Francesco Paolo Scola al Clarinetto, da Francesca Seidita, oboista efagottista e da Annamaria Seidita, violista.

Calici di Stelle è un’esperienza estiva promossa dal Movimento Turismo del Vino, volta a celebrare il connubio suggestivo tra la notte stellata e la passione per il vino. Donnafugata promuove l’iniziativa attraverso un evento diffuso in tutte le sue tenute, all’insegna di una narrazione del vino che immerge il winelover in un viaggio tra musica e suggestioni della luce. Un modo per far scoprire il fascino del vino attraverso luoghi della produzione diqualità, che diventano location per esperienze multisensoriali tra degustazioni, passeggiate notturne nei vigneti, cene gourmet e spettacoli musicali.

Info:

Donnafugata sotto le Stelle – Tenuta di Vittoria ad Acate giovedì 22 agosto, Cantine Storiche di Marsala domenica 25 agosto si svolgeranno con i seguenti orari 20:00 – 23:00, al costo di 90€ a persona;