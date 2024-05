Cantine Aperte 2024 – Emozioni enogastronomiche a Cavanera Etnea

Cantine Aperte 2024 è l’evento imperdibile promosso dal Movimento Turismo del Vino, che quest’anno si terrà a Cavanera Etnea il prossimo domenica 26 maggio. L’appuntamento rappresenta un’occasione straordinaria per immergersi nel fascino della DOC Etna, una regione vitivinicola che si distingue per i suoi terrazzamenti su un versante del vulcano attivo più alto d’Europa, a circa 600 metri sul livello del mare.

L’esperienza: i partecipanti avranno la possibilità di esplorare il caleidoscopico mondo del vino di Firriato, una delle aziende pioniere nella valorizzazione delle peculiarità enologiche dell’Etna. Durante l’evento, i visitatori potranno accedere a luoghi carichi di storia e fascino, come l’antico palmento settecentesco situato all’interno del Resort e una parcella di vigneto con piante ultracentenarie, testimoni della lunga tradizione vitivinicola del territorio.

Percorsi di degustazione: Firriato ha organizzato cinque percorsi di degustazione specificamente pensati per l’occasione: Lavico, Aperitivo Cantine Aperte Edition, Palmento, Ripiddu, e Mongibello. Ogni percorso è stato curato per esaltare le diverse sfumature dei vini dell’Etna e per offrire un’esperienza unica ai visitatori.

Le parole di Irene Di Gaetano, Presidente di Firriato: “Cantine Aperte è l’occasione perfetta per celebrare il valore enologico e produttivo dell’Etna in una cornice di pura convivialità. Siamo pronti ad aprire le porte della nostra tenuta etnea per un’esperienza indimenticabile, celebrando lo splendore della nostra Sicilia”.

Come partecipare: Per maggiori informazioni e per effettuare le prenotazioni, visitate il sito di Firriato all’indirizzo https://visit.firriato.it/cantine-aperte/.

Questo evento promette non solo una degustazione di vini di alta qualità, ma anche un dialogo suadente con il territorio, la cultura e l’enogastronomia siciliana, tutto in uno scenario naturale di incomparabile bellezza. Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti del vino e per chi desidera scoprire più da vicino le ricchezze del territorio etneo.