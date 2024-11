Cena riservata sui Crateri Silvestri sull’Etna, un’altra ‘trovata’ di Luca Melilli e Franco Cannata per il wedding che non ti aspetti!

Un aperitivo a bordo della funivia a circa 2.500 metri di altezza. Una cena riservata con vista sui Crateri Silvestri a Nicolosi (CT) alle pendici dell’Etna, attorno ai quali, grazie ad un elegante lighting design, è stata ricreata la suggestiva ambientazione naturale con un rosso dominante che ha reso l’intera area carica di adrenalina ed eleganza con nuance al limite della realtà per una cena spettacolare, firmata dallo chef Seby Sorbello, che ha entusiasmato gli ospiti.

È la bellissima iniziativa firmata da Luca Melilli e Franco Cannata di Panta Rhei Wedding che ancora una volta si sono scommessi in un progetto ai limiti della genialità con l’obiettivo di far vivere agli ospiti un’esperienza tangibile, endemica e assolutamente surreale di ciò che rappresenta il cuore della Sicilia. I destinatari di tale bellissima esperienza, inserita in un programma più ampio di conoscenza e visite guidate, sono stati sei tra i più importanti e autorevoli wedding planners internazionali, provenienti dal Libano, Portogallo, Inghilterra, Dubai, Atene e Singapore.

“Eravamo dieci persone in tutto – ha spiegato Luca Melilli – e abbiamo vissuto un’esperienza come fossimo all’interno di una bolla in cui respirare un’atmosfera fiabesca. Ecco, questo è stato il nostro intento: trasferire ai nostri ospiti la bellezza della Sicilia, le suggestioni che questa meravigliosa terra può regalare affinché venga scelta come destinazione dei matrimoni che organizzano, nella consapevolezza che anche i futuri sposi, provenienti da tutte le parti del mondo, potranno vivere momenti simili ed indimenticabili. Oggi la Sicilia e noi che lavoriamo in loco per realizzare sogni ed esaudire desideri – ha proseguito Melilli – siamo all’avanguardia in quello che certamente rappresenta il giorno più bello della vita di una coppia che decide di sposarsi e lo vuole fare con una cerimonia sui generis, lontano da casa, creando ponti di congiunzione con mondi ed esperienze diverse. Gustare un aperitivo a 2.500 metri di altezza su una funivia piuttosto che cenare vicino i Crateri Silvestri vivendo l’Etna in modo completamente insolito, in assoluta sicurezza, con le suggestioni magmatiche rientrano nelle progettazioni di wedding tourism in Sicilia che da operatori del settore sentiamo quasi l’obbligo di sperimentare e proporre, proprio per offrire un volto così insolito e vero, così audace e significativo, da contribuire a creare un filone di incoming che metta la nostra terra sotto i riflettori”.

E nei fatti la visione di Luca Melilli e Franco Cannata è andata proprio in questa direzione, i wedding planners presenti sono rimasti entusiasti di questa insolita esperienza, vivendo in modo contestuale anche altri momenti formativi e di svago, conoscendo un altro volto della Sicilia che potrebbe diventare nei prossimi anni la destinazione più ambita per una cerimonia che è già unica, ma che si ammanterebbe di ulteriore originalità.

“Anche quest’anno – ha concluso Luca Melilli – abbiamo creato insieme a Franco Cannata e a tutti i professionisti che hanno condiviso il progetto un leitmotiv decisamente surreale in grado di sfiorare le corde del cuore ed emozionare, un po’ la nostra firma quando si parla di wedding e di imprese impossibili”.