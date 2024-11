Che musica Di Stefano!

Il Natale 2024 è sartorialità, artigianalità, sicilianità e creatività. Debuttano i Torroncini ai gusti pistacchio, cioccolato fondente, vaniglia, mandarino, cioccolato e arancia, il Panettone da farcire alla Gianduia con sac à poche inclusa nella confezione che si unisce agli altri gusti già proposti lo scorso anno e la Capsule Collection pensata per il Panettone Magnum “Panettoni Orchestra” disegnata da Adriano Di Mauro.

Ispirati da materie prime di alta qualità̀ e guidati dai segreti dell’arte pasticcera i tre fratelli Di Stefano – Vincenzo, Settimio e Benvenuto – hanno scelto di vivere e lavorare in Sicilia, a Raffadali in provincia di Agrigento, dove sono nati e dove quotidianamente esaltano le eccellenze del territorio attraverso la lavorazione a mano, le continue revisioni delle ricette e la sperimentazione di nuovi gusti. A rendere ancora più vivace e allegro questo natale sono le tinte accese e a contrasto delle nuove latte e bag che esaltano il carretto siciliano ultra pop donando un effetto glam al pack.

«Il Natale del 2024 l’abbiamo pensato come un concerto – spiega Enzo Di Stefano – in cui il settore produzione e il settore ricerca e sviluppo suonano canzoni della tradizione, come i torroncini, e pezzi originali, almeno per noi, come il Panettone alla Gianduia con sac a poche che vogliono incontrare maggiormente le richieste del mercato odierno. Abbiamo curato anche la parte “scenografica” di questo concerto lavorando insieme a Industria 01 ai nuovi pack delle latte e delle bag. Il Natale 2024 è stato pensato all’insegna della festa, della gioia, della voglia di far stare bene varie generazioni curando sempre l’aspetto godurioso delle nostre ricette senza mai dimenticare quello genuino e attento alla qualità».

Ad aprire questo immaginario concerto di sapori e bellezza siciliana organizzato dalla Di Stefano per il natale 2024 sono i torroncini. In cinque gusti golosi – pistacchio, cioccolato fondente, vaniglia, mandarino, cioccolato e arancia – avvolti in coloratissimi incarti, sono come li vuole la tradizione: croccanti fuori e morbidi dentro. Espressione del carattere e della creatività della cultura dolciaria siciliana sono disponibili in tre packaging pensati per tutte le occasioni di consumo: il vassoio da 200 gr (12 pz); il cubo da 500 gr (30 pz), il dispencer da 2kg (118 pz). I torroncini sono pensati come una lenta e crescente scoperta di sapore, personalità e originalità.

A seguire, troviamo la novità del natale 2024: il panettone alla Gianduia, croccante fuori e cremoso dentro. La copertura esterna è realizzata con una doppia glassatura: la prima, solo con il cioccolato; la seconda, con granella di nocciole e ancora cioccolato; la parte interna invece si può ulteriormente arricchire grazie alla crema contenuta in una pratica sac à poche, inclusa nella confezione, pensata per donare un tocco sartoriale a un panettone artigianale.

Il gran finale è per il disco/piatto del Panettone Magnum pensato come un inedito della band “Panettoni Orchestra”. Il disco/piatto, in plexiglass nero, chiaro rimando al vinile, è il primo inedito della “Panettoni Orchestra”, band siciliana che a ritmo di fruste, cucchiai di legno e mARANCES suona pezzi cult della cultura pasticcera siciliana riarrangiati con un sound contemporaneo, come “Calo di zuccheri”, “Pear and Chocolate”, “Carrubo Simphony” e “Mela in blues”. La cover e il disegno piatto dallo stile ironico e retrò sono dell’illustratore e cantautore Adriano Di Mauro, autore della Capsule Collection del Natale 2024.

—

DI STEFANO DOLCIARIA

La storia della Di Stefano inizia nel 1986 quando Paolo Di Stefano avvia – insieme ai figli Enzo, Benvenuto e Settimio –– un piccolo laboratorio di pasticceria artigianale a conduzione familiare. A Raffadali (nei pressi di Agrigento), che in arabo vuol dire “villaggio eccellente”, prepariamo ancora prodotti unici – panettoni, creme, colombe e marmellate – rifacendoci alle ricette della più antica tradizione dolciaria italiana e siciliana, aggiungendoci solo ingredienti genuini e accuratamente selezionati. A cosa sono dovuti il successo e l’apprezzamento da parte dei clienti? Alla cura in maniera rigorosa, e con le nostre mani, di ogni fase della preparazione: dalla miscelazione degli ingredienti al confezionamento. Ai nostri NO (no emulsionanti; no conservanti; no a tutto il superfluo in ricetta) che sono diventati i SI del mercato e di chi sceglie i prodotti Di Stefano. Alla costante ricerca in campo alimentare e allo spirito innovativo, che ci hanno permesso di ampliare la nostra offerta, anche andando contro i luoghi comuni. Ad esempio, quello secondo cui il panettone artigianale si produce solo a Milano.