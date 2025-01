Da Pramaggiore a Parigi: Stajnbech a Wine Paris 2025

Stajnbech è pronta a tornare in terra di Francia: sarà presente a Wine Paris Vinexpo 2025, dal 10 al 12 febbraio, con queste coordinate di postazione: Hall 4 – B 261. Una prestigiosa vetrina, per l’azienda veneziana, in un evento rilevante, giunto ormai al suo quinto anno e che continua a crescere, con oltre 4.600 espositori da 50 paesi e 50.000 visitatori da 140 paesi. Un polo fondamentale per il business e per gli influenti stakeholder dell’industria del vino e degli alcolici in tutto il mondo.

Negli anni, Stajnbech si è affacciata con successo sul mercato globale oggi ha una collocazione ben definita. Diversificare, puntare sui vini di nicchia e internazionali hanno contribuito al raggiungimento del 38% sul mercato estero delle bottiglie vendute. Ora, è tempo di approdare nuovamente in una culla vitivinicola di secolare importanza, qual è la Francia, con i più illustri rappresentanti del territorio da cui proviene, portando con sé la tradizione, da sempre presente nella conduzione famigliare.

Per offrire una panoramica rappresentativa porterà in degustazione ben 8 tipologie di prodotto:

· Pinot Grigio DOC delle Venezie, denominazione conosciuta in tutto il mondo per lo stile italiano. Proviene da uve a bacca rossa e si esprime nella sua versione in bianco tipicamente propria della zona di produzione.

· Bosco della Donna IGP Trevenezie, prodotto con uve Sauvignon 100%, ha un profumo inconfondibile: aromatico, con note di fiori di sambuco, salvia e peperone. Un vino che conquista per la sua freschezza, pulizia ed eleganza.

· EVÓ Sauvignon IGP Trevenezie, è ottenuto da uve 100% sauvignon provenienti da vigneti che crescono su terreni di composizione argillosa e affinato un anno in barriques. Un vino capace di coniugare l’espressione più tipica del territorio con i gusti e i trend internazionali.

· Il 150 Lison Classico DOCG, vitigno storico proveniente da uve Tocai Friulano al 100% ed espressione più tipica del territorio, simbolo della tradizione locale. La presenza di un particolare terreno, il caranto, arricchisce il corredo aromatico delle uve, dando vita a vini pregiati dotati di un ricco bouquet di note olfattive, strutturati e longeve.

· Stajnbech Bianco IGT, vino fermo di grande personalità, è ottenuto da selezione di uve Chardonnay in purezza e vinificato in carati di rovere, unendo così alle tipiche note del vitigno un’aristocratica nota di legno.

· Malbec Trevenezie IGP è un vino tipico della zona con grande morbidezza e struttura. Ha un colore intenso e profumi fruttati, esaltati dalla vinificazione in purezza.

· Pinot Nero IGT, nobile vitigno che si colloca ai vertici dell’enologia mondiale, dando origine a vini di grandissimo pregio, eleganza e struttura. Magistralmente interpretato dalla cantina, nasce dai vigneti più vocati del Triveneto, morbido, elegante e con un retrogusto fine e persistente.

· Stajnbech Rosso si distingue per essere prodotto con il vitigno autoctono Refosco dal Peduncolo rosso, ingentilito dal Cabernet Sauvignon: un connubio esaltato dal legno di rovere in un’esplosione di frutta e spezie. La buona acidità lo rende elegante ed equilibrato.

L’area in cui sorge Stajnbech, al confine tra Veneto e Friuli, presenta il terreno, il clima e le condizioni ideali per produrre vini artigianali di altissima qualità, sia che si tratti di classici senza tempo, che di interpretazioni moderne di vitigni tradizionali. Tutti i vini vengono ottenuti dai 17 ettari di uve di proprietà, rigorosamente selezionate, ponendo molta attenzione al rispetto dell’ambiente in vigneto come in cantina. I vini si distinguono per la spiccata personalità che sanno esprimere e raccontano le tradizioni enologiche del Veneto coniugandole con i gusti e i trend internazionali. Un vero e proprio passaporto per il mondo.