Eurochocolate: trentesima edizione da record

Un’edizione da record quella che si è chiusa domenica scorsa per celebrare i 30 anni di Eurochocolate. Il claim “Sulla bocca di tutti”, scelto per accompagnare questo importante traguardo insieme all’atteso ritorno dell’evento nel centro storico di Perugia, ha fatto centro e conquistato le centinaia di migliaia di golosi accorsi da tutta Italia.

La soddisfazione del pubblico è emersa nettamente anche dai dati del sondaggio, effettuato tramite la somministrazione di un questionario a un campione di 980 visitatori. Tra questi il 100% consiglierebbe a un amico di venire, il 56% aveva già partecipato a una precedente edizione e il 95% si è dichiarato pronto a tornare per la prossima. Inoltre, l’evento incassa una valutazione estremamente positiva con un giudizio “molto buono” o “buono” rispettivamente per l’83% e il 14% dei partecipanti al sondaggio. Soltanto l’1% dei visitatori ha dichiarato “insufficiente” il livello di gradimento e il 2% si è espresso con un “sufficiente”. Tra coloro che hanno partecipato a entrambe le edizioni, indoor e outdoor, solo il 10% dichiara di aver preferito l’edizione svolta a Umbriafiere.

“Il risultato più significativo di questa edizione di Eurochocolate – dichiara Flavia Ruffinelli, Executive Manager di Eurochocolate – è quello di aver dimostrato con assoluta concretezza la possibilità di destagionalizzare i flussi turistici in un mese tradizionalmente poco felice come quello di Novembre. E questo risultato non ha riguardato solo il comprensorio perugino ma l’intera regione. Difficilmente un altro evento avrebbe potuto produrre questo effetto. Un altro risultato straordinario è quello relativo ai tempi di disallestimento dell’evento: in poco più di 24 ore dall’orario di chiusura, il centro storico di Perugia è stato restituito completamente libero dagli allestimenti di Eurochocolate grazie a un grande lavoro di coordinamento e all’impiego di oltre 120 lavoratori e lavoratrici”.

Grazie all’importante azione di coordinamento svolta dalla Prefettura di Perugia e al tavolo tecnico guidato dalla Questura di Perugia è stato possibile garantire la massima sicurezza per tutta la durata dell’evento e, in particolare, nelle giornate più affollate di Sabato e Domenica. Un sentito ringraziamento è rivolto quindi a tutte le Forze dell’Ordine, alla Polizia Comunale, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e alla Protezione Civile che, attraverso la loro presenza, hanno trasmesso ai visitatori l’immagine di una città in grado di gestire la complessità dei grandi eventi.

Tra i principali attrattori del Festival Internazionale del Cioccolato, l’elegante palco “Sulla bocca di tutti” allestito in piazza IV Novembre che, con gli originali divani a forma di bocca e la gustosissima gamma di bocche al cioccolato, ha fatto da cornice a oltre 5.000 scatti e poco meno di 3.000 condivisioni sui social, in cui a essere immortalate sono state anche le bellezze architettoniche della piazza, tra Fontana Maggiore e Duomo. Grande successo per le golose bocche al cioccolato firmate Costruttori di Dolcezze, frutto anche della collaborazione con la Maître Chocolatier Alice Cianuri che, tra la linea Anniversary e quella Smartbox, hanno raggiunto quota 200.000 pezzi.

Il ricco programma di Eurochocolate – che anche quest’anno ha goduto del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Sviluppumbria e Camera di Commercio dell’Umbria – ha confermato l’attrattività di tutti i principali punti di forza dell’evento – dal Chocolate Show al Choco Lab passando per il travolgente intrattenimento a tema arricchito dalla partecipazione di abilissimi Choco Buskers: 41 artisti di strada, 126 esibizioni e quasi 95 ore complessive di spettacolo che hanno invaso le principali vie e piazze del centro storico. Dalla Choco Street Band alla Choco Parade, fino alle musiche firmate Note di Strada e ancora, in compagnia di Circo Tic, ammaliati da performance di danza aerea e intrattenuti da giocolieri, marionette e truccabimbi, i partecipanti di tutte le età si sono lasciati trasportare da un ritmo irresistibile.

A festeggiare il compleanno non è stato solo Eurochocolate, sono stati infatti ben 200 i chocolover che – rispondendo alla chiamata, chiusa per sold out a poche ore dal lancio – hanno scelto il palco “Sulla bocca di tutti” per spegnere in tutta dolcezza le proprie candeline. Per i fortunati, la possibilità di immortalare il momento in uno scatto unico e ricevere un goloso omaggio.

Tra gli special guest ospiti sul palco, bagno di folla nella prima Domenica per il popolarissimo Pastry chef Damiano Carrara che, in collaborazione con Hyundai Toy Motor, ha presentato il suo ultimo libro “Naturalmente”.

Partecipatissimi i ben 90 appuntamenti in programma presso il Choco Lab, collettore di imperdibili attività esperienziali, guidate da maestri cioccolatieri ed esperti che hanno accompagnato oltre 3.600 partecipanti in un viaggio sensoriale esclusivo. Tra i protagonisti il chocotaster Roberto Caraceni e Foreverland con Dulciar. Apprezzatissimi anche i numerosi appuntamenti che hanno visto sotto i riflettori ben 33 produttori bean e tree to bar provenienti da Centro-Sud America, Africa e Asia, presenti grazie alla rinnovata collaborazione con Cacao Solution, network attivo nella creazione di filiere cacao-cioccolato dirette e sostenibili. Tra le novità di quest’anno, la presenza per l’intera durata del Festival di quattro produttrici di cioccolato dell’isola africana di São Tomé appartenenti alla Cooperativa de Exportação de Cacau Biológico – CECAB e Douglas Dager, fondatore di Cacao Caracas. E ancora, dalla Colombia la partecipazione di Cacao Disidente, Color Cacao e Tibitò, mentre dalle Filippine, per la prima volta a Eurochocolate, il produttore Theo & Philo ha fatto gustare al pubblico il cacao rarissimo del suo paese. Sempre dalle Filippine, successo per il progetto Equochocolate by Costruttori di Dolcezze con la quale Eurochocolate ha rinnovato il suo impegno per la sostenibilità sociale ed economica supportando i piccoli produttori di cacao nel mondo. Dopo le cooperazioni con le aziende Yumbos (Ecuador) nel 2022 e Kakaomundo (Gabon) nel 2023, protagonista dell’edizione appena conclusa è stata l’azienda filippina Auro con una nuova linea di tavolette di cioccolato rigorosamente bean to bar.

E ancora, sold out il cooking show di Loretta Fanella, chef pâtissier di Carlo Cracco e dei fratelli Adrià, premiata come “Miglior Pasticciera d’Italia” e, lo scorso autunno, tra i Migliori Pasticcieri al Mondo. Al completo anche la masterclass dedicata a Casacacao di Jordi Roca, condotta dal Maestro Cioccolatiere Lorenzo Turina che ha proposto originali abbinamenti con le spezie più inconsuete al mondo.

Nei giorni feriali, sono stati 700 gli alunni delle scuole primarie di Perugia accolti al Choco Lab per gli incontri firmati ABC del Cioccolato in collaborazione con AnimataMente. Accompagnati dai loro insegnanti, i giovanissimi chocolovers hanno potuto scoprire i segreti del Cibo degli Dei e degustare diverse tipologie di cioccolato.

Sempre affollato lo stand di Cacao Of Excellence, organizzazione di riferimento per la filiera cacao-cioccolato, protagonista insieme all’Università degli Studi di Perugia e all’Università per Stranieri di Perugia, anche in occasione della firma della Lettera di Intenti per la creazione dell’Osservatorio Internazionale sul Cacao e Cioccolato, promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria e nato da un’idea di Destinazione Cioccolato Srl S.B a cui fa capo l’ambizioso progetto della Città del Cioccolato.

Eurochocolate è stata anche l’occasione per partecipare agli esclusivi tour guidati del cantiere Città del Cioccolato – il museo esperienziale dedicato al mondo del cacao e del cioccolato – in vista dell’attesa apertura nel 2025. Al completo tutti gli appuntamenti – che consentivano un numero massimo di 15 persone a visita – per un totale di 250 partecipanti, mentre l’Info Point di Piazza Matteotti ha visto accreditarsi ben 1.186 visitatori. Ottimo anche il riscontro per la relativa campagna di crowdfunding attiva sulla piattaforma Mamacrowd (mamacrowd.com/it/project/citta-cioccolato) che, a pochi giorni dal lancio ha già raccolto oltre 820 mila euro su un milione di obbiettivo.

E ancora, nell’ambito di About Chocolate, sono stati ben 6 i talk di approfondimento sulle nuove opportunità per la filiera cacao-cioccolato e non solo, promossi da ISCHOM, da Sviluppumbria, dall’Associazione Italiana Studenti di Farmacia, dall’azienda italiana leader in tecnologie avanzate per la tracciabilità nelle filiere agroalimentari Trusty e da ICCO-International Cocoa Organization.

Sempre apprezzatissime le golose novità del Chocolate Show – il più grande emporio del cioccolato a cielo aperto per un totale di 170 aziende e circa 5.500 referenze – dove sono stati consumati ben 3.300 litri di cioccolata calda pari a circa 19.000 tazze. Incredibile il risultato commerciale di alcune piccole realtà produttive del Distretto del Cioccolato di Perugia: alcune hanno superato i 100.000 euro di incasso e, tra queste, due hanno addirittura superato la cifra di 300.000 euro. Al Chocolate Show hanno prestato servizio 350 ragazze e ragazzi selezionati nel corso degli ultimi mesi.

Successo anche per l’originale attività “Calendario dell’Avvento – Alla scoperta dell’Umbria” firmata Umbria Tourism in cui ogni casella del goloso calendario – ricevuto in omaggio da ben 1.000partecipanti – ha visto protagonista un luogo umbro, accendendo così curiosità e interesse verso le destinazioni regionali e trasformando l’apertura di ogni “finestra” in un dolce viaggio nel Cuore verde.

Presi d’assalto gli spazi dedicati alle grandi firme che da anni accompagnano Eurochocolate nel suo goloso percorso e che hanno deliziato il pubblico con i loro iconici prodotti: Perugina, Lindt, ICAM, Fabbri 1905 e Fitporn.

Anche l’Associazione Italiana Persone Down, sezione di Perugia, ha partecipato attivamente a Eurochocolate per promuovere la tavoletta di cioccolato TOP+, nei tre gusti fondente, al latte o bianco. Acquistando TOP+ il pubblico ha così potuto contribuire allo sviluppo dei progetti di inclusione sociale delle persone con sindrome di Down portati avanti dall’Associazione.

Decisamente proficua la collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria al fine di promuovere tra i numerosi chocolover affluiti in città il patrimonio storico-artistico dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Nazionali dell’Umbria. Grazie alla convenzione sottoscritta con Eurochocolate, dal 15 al 24 novembre il numero dei biglietti della Galleria Nazionale dell’Umbria emessi a prezzo speciale di 5 euro, a fronte della presentazione di un titolo d’acquisto in evento, ha fatto registrare un aumento di ingressi del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Dopo il successo della Terrazza Swing, inaugurata durante l’ultima edizione di Umbria Jazz, apprezzatissima anche la golosa Terrazza Sweet che, presso l’area superiore dell’ex mercato coperto, ha accolto il pubblico con una dolce offerta a base di crêpes, cioccolata calda e imperdibili cocktail a tema.

Grazie all’originale photo booth di Vignaroli Studio presente sia sul palco di piazza IV Novembre che presso lo stand della Choco Cornice, molti visitatori sono tornati a casa con l’istantanea di uno scatto memorabile.

Grandi numeri anche per i social e il web con l’account Facebook che, nei giorni dell’evento, ha registrato poco meno di 7.737.000 visualizzazioni e 212.000 interazioni, con l’acquisizione di 1.926 nuovi follower. Lato Instagram, si sono sfiorati i 2milioni di account raggiunti, per oltre 366.000 interazioni con i contenuti e 1.643 nuovi follower. Ottimi anche i dati relativi al sito ufficiale dell’evento che incassa un +45% di visitatori rispetto all’ultima edizione in centro storico.

Anche per questa speciale edizione, Trenitalia è stata Official Carrier di Eurochocolate, mentre Hyundai Toy Motor ha fornito le Official Car dell’evento.

Radio Subasio è stata la radio ufficiale del Festival più goloso, presente con ben 40 ore di diretta radio.

Si ringraziano i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questa indimenticabile trentesima edizione: Plenitude, FBM, ISA, Mama Noleggi, Minimetro, Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” Perugia, ATMO, Orizzonte Nove, Giò Wine, Giò Jazz, ChocoHotel, Umbria Ufficio, Giuliano Tartufi, Foreverland.