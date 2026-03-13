Harrykuminciamu: la Sicilia del vino riparte unita con una degustazione solidale a Catania

Il mondo del vino siciliano si mobilita per sostenere le attività colpite dal ciclone Harry con “Harrykuminciamu”, una degustazione solidale aperta al pubblico in programma sabato 28 marzo a Catania, nella suggestiva cornice del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena.
L’iniziativa, promossa da Assovini Sicilia, nasce come segnale concreto di vicinanza alle imprese della ristorazione e dell’ospitalità duramente colpite dal violento fenomeno meteorologico che tra il 19 e il 23 gennaio ha interessato il Mediterraneo, risultando tra gli eventi più intensi degli ultimi 25 anni per la costa siciliana.
Una degustazione solidale per sostenere ristorazione e ospitalità
L’evento si svolgerà dalle ore 16:00 alle 22:00 e rappresenta non solo un’occasione di raccolta fondi, ma anche un momento di condivisione tra tutti gli attori della filiera agroalimentare e turistica dell’isola.
Il comparto vitivinicolo, storicamente legato al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, ha scelto di unirsi per sostenere concretamente le attività danneggiate dall’emergenza, con un gesto che vuole rafforzare il senso di comunità e collaborazione tra settori profondamente connessi.
Durante la manifestazione saranno presenti banchi di assaggio delle cantine siciliane, affiancati da stand gastronomici curati dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani. Media partner dell’iniziativa è il quotidiano La Sicilia.
Come partecipare all’evento Harrykuminciamu
L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti e prevede un ticket di ingresso di 25 euro, comprensivo di una consumazione.
L’intero ricavato sarà devoluto agli imprenditori della ristorazione e dell’ospitalità colpiti dal ciclone Harry, contribuendo alla ripresa delle attività danneggiate.
Acquisto biglietti:
https://tickettando.organizzatori.18tickets.it/event/109142
L’organizzazione dell’evento si fonda su uno spirito di solidarietà condiviso: dalla gestione dei banchi all’ufficio stampa, fino al contributo dei fornitori che hanno aderito gratuitamente all’iniziativa.
Cantine, consorzi e associazioni uniti per la ripartenza
Numerose realtà del settore vitivinicolo siciliano hanno già confermato la propria partecipazione, tra cui:
- Assovini Sicilia
- Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia
- Consorzio di Tutela Vini Etna DOC
- Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria DOCG
- Consorzio di Tutela Vini DOC Pantelleria
- Consorzio di Tutela Vini DOC Marsala
- Consorzio di Tutela Vini DOC Monreale
- Consorzio di Tutela Vini DOC Faro
- Consorzio di Tutela Vini Val di Noto
- Consorzio Malvasia delle Lipari
- Fondazione SOStain Sicilia
- Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Sicilia
- Enoteche Regionali della Sicilia
- Movimento Turismo del Vino – Delegazione Sicilia
- Gruppo Giovani Assovini Sicilia – Generazione Next
- Le Donne del Vino Sicilia
A supporto dell’evento anche AIS, FISAR e ONAV, che cureranno il servizio di mescita durante la degustazione.
Sponsor dell’iniziativa
Sostengono Harrykuminciamu diversi partner e sponsor: Tickettando, Merola Mondo Alberghiero, FreelCE, Sullaluna, PaperCut, Rastal, Comer Sud – Volkswagen, Banca Agricola Popolare di Sicilia, Capizzi Assicuratori e Coco Visual Lab – Food & Hospitality.
Con questa iniziativa, la Sicilia del vino dimostra ancora una volta la propria capacità di fare rete, trasformando un momento difficile in un’opportunità di solidarietà, collaborazione e ripartenza.