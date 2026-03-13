Harrykuminciamu: la Sicilia del vino riparte unita con una degustazione solidale a Catania

Il mondo del vino siciliano si mobilita per sostenere le attività colpite dal ciclone Harry con “Harrykuminciamu”, una degustazione solidale aperta al pubblico in programma sabato 28 marzo a Catania, nella suggestiva cornice del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena.

L’iniziativa, promossa da Assovini Sicilia, nasce come segnale concreto di vicinanza alle imprese della ristorazione e dell’ospitalità duramente colpite dal violento fenomeno meteorologico che tra il 19 e il 23 gennaio ha interessato il Mediterraneo, risultando tra gli eventi più intensi degli ultimi 25 anni per la costa siciliana.

Una degustazione solidale per sostenere ristorazione e ospitalità

L’evento si svolgerà dalle ore 16:00 alle 22:00 e rappresenta non solo un’occasione di raccolta fondi, ma anche un momento di condivisione tra tutti gli attori della filiera agroalimentare e turistica dell’isola.

Il comparto vitivinicolo, storicamente legato al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, ha scelto di unirsi per sostenere concretamente le attività danneggiate dall’emergenza, con un gesto che vuole rafforzare il senso di comunità e collaborazione tra settori profondamente connessi.

Durante la manifestazione saranno presenti banchi di assaggio delle cantine siciliane, affiancati da stand gastronomici curati dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani. Media partner dell’iniziativa è il quotidiano La Sicilia.

Come partecipare all’evento Harrykuminciamu

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti e prevede un ticket di ingresso di 25 euro, comprensivo di una consumazione.

L’intero ricavato sarà devoluto agli imprenditori della ristorazione e dell’ospitalità colpiti dal ciclone Harry, contribuendo alla ripresa delle attività danneggiate.

Acquisto biglietti:

https://tickettando.organizzatori.18tickets.it/event/109142

L’organizzazione dell’evento si fonda su uno spirito di solidarietà condiviso: dalla gestione dei banchi all’ufficio stampa, fino al contributo dei fornitori che hanno aderito gratuitamente all’iniziativa.

Cantine, consorzi e associazioni uniti per la ripartenza

Numerose realtà del settore vitivinicolo siciliano hanno già confermato la propria partecipazione, tra cui:

Assovini Sicilia

Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia

Consorzio di Tutela Vini Etna DOC

Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria DOCG

Consorzio di Tutela Vini DOC Pantelleria

Consorzio di Tutela Vini DOC Marsala

Consorzio di Tutela Vini DOC Monreale

Consorzio di Tutela Vini DOC Faro

Consorzio di Tutela Vini Val di Noto

Consorzio Malvasia delle Lipari

Fondazione SOStain Sicilia

Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Sicilia

Enoteche Regionali della Sicilia

Movimento Turismo del Vino – Delegazione Sicilia

Gruppo Giovani Assovini Sicilia – Generazione Next

Le Donne del Vino Sicilia

A supporto dell’evento anche AIS, FISAR e ONAV, che cureranno il servizio di mescita durante la degustazione.

Sponsor dell’iniziativa

Sostengono Harrykuminciamu diversi partner e sponsor: Tickettando, Merola Mondo Alberghiero, FreelCE, Sullaluna, PaperCut, Rastal, Comer Sud – Volkswagen, Banca Agricola Popolare di Sicilia, Capizzi Assicuratori e Coco Visual Lab – Food & Hospitality.

Con questa iniziativa, la Sicilia del vino dimostra ancora una volta la propria capacità di fare rete, trasformando un momento difficile in un’opportunità di solidarietà, collaborazione e ripartenza.