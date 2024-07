Il festival siciliano delle birre artigianali ritorna a Marina di Ragusa. Dal 16 al 18 agosto tutti pronti a brindare in allegria con “Birrocco”. 

Torna, sempre più spumeggiante, l’evento più atteso dell’estate iblea: “Birrocco”, il festival delle birre artigianali abbinato allo street food si terrà dal 16 al 18 agosto nella suggestiva piazza belvedere del Porto di Marina di Ragusa. Quest’anno, il festival celebra la sua nona edizione con un mix di tradizione, innovazione e l’irresistibile atmosfera di festa che lo contraddistingue fin dalla nascita, così come voluto dal team organizzativo di Ideology che ha ideato e curato da sempre la manifestazione. Al centro di Birrocco 2024 c’è la celebrazione delle eccellenze brassicole artigianali siciliane. Nove birrai, tra cui un ospite proveniente da fuori regione, porteranno in scena le loro creazioni uniche, testimonianza della ricchezza e della varietà della produzione locale. Ogni birra è una storia di maestria artigianale, un invito a scoprire nuovi sapori e apprezzare l’autenticità del made in Sicily. Hanno già confermato la propria presenza i birrifici Kuturi, Pasì, Tarì, Yblon, Oney, Terre a Sud Est, Mepa, Obs e Babylon. Ritorna il “Passport Beer”, l’innovativa iniziativa che trasforma Birrocco in un viaggio del gusto attraverso gli stand dei birrai partecipanti. Ritirato presso la cassa dell’evento, questo “passaporto” offre l’opportunità di degustare ogni birra presente, premiando chi completa il percorso con un riconoscimento speciale: un esclusivo boccale Birrocco stampato in 3D e altri gadget sorprendenti realizzati dalla divisione stampa 3D di Ideology Creative Studio. Inoltre Birrocco 2024 riconferma l’esperienza preserale, consentendo ai visitatori di accedere agli stand prima del tramonto. Un’occasione unica per gustare aperitivi e apericena in un’atmosfera più intima, accompagnata dalle note coinvolgenti della musica live. Le serate saranno animate da dj set e performance dal vivo di talenti artistici siciliani come Eugenio Ferrara, Giovanni Massari e gli attesi “Piccitto di Vasco”, cover band di Vasco Rossi che proprio a Birrocco festeggiano i 20 anni di attività sul palco. L’organizzazione ha già annunciato che sarà presto presentata una nota band che aprirà il main stage nella prima serata del festival. Ma per saperne di più occorrerà seguire i canali social. Birrocco 2024 non è solo una celebrazione delle birre artigianali, ma un’esperienza multisensoriale che unisce gusto, cultura e divertimento nel segno del barocco. Anche per questa edizione, infatti, vengono valorizzati i famosi mascheroni barocchi che ornano i balconi degli storici palazzi di Ragusa Ibla, divenuti patrimonio dell’Umanità. Un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Regione Siciliana e sostenuto da numerosi sponsor privati. Non solo birra. Ci sarà spazio anche per la nuova tecnologia grazie alle attese esperienze in realtà aumentata secondo un percorso curato dalla divisione Tech XR & Metaverse di Ideology Creative Studio. Info su www.birrocco.it e sui canali social.