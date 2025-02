“Il mondo è piatto” è il nuovo progetto del ristorante messinese Casa e Putia 

Continua l’impegno del ristorante messinese Casa e Putia per la costruzione di un ponte di sapori e cultura per il Mediterraneo. Dopo aver rappresentato l’Italia in Tunisia in occasione della IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo nasce il progetto di dialogo interculturale “Il Mondo è Piatto”, un ciclo di cene e incontri con le comunità straniere che vivono nella città di Messina.



Il primo appuntamento è fissato per il 10 febbraio con una cena dove protagonisti saranno alcuni golosi piatti preparati insieme alla comunità tunisina di Messina. L’occasione è anche quella della consueta presentazione della Guida delle Osterie d’Italia 2025, che per il terzo anno consecutivo, ha assegnato la Chiocciola di slow food a Casa e Putia, il massimo riconoscimento per ristoranti e osterie che si contraddistinguono per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food.



Quegli stessi valori che spingono Casa e Putia ad allargare gli orizzonti culturali e che alimentano il naturale desiderio di contaminazione di un ristorante che da sempre è in prima linea nel racconto e la sensibilizzazione delle contraddizioni alimentari, che contraddistinguono le mutazioni della nostra società.



“Il Mondo è Piatto è un progetto che avevamo in mente da tempo – racconta Adriana Sirone, cuoca dell’Alleanza Slow Food e socia fondatrice di Casa e Putia – che si è concretizzato grazie alla straordinaria esperienza vissuta recentemente a Tunisi. Dove in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, insieme a Slow Food Messina siamo stati invitati ad animare il programma di eventi ideato dall’Ambasciata d’Italia. In quel contesto si è rinnovata la nostra voglia di “contaminarci” ed è questo il motivo per cui partiamo proprio dalla Tunisia con il nostro nuovo progetto, anche perché è stato possibile avviare una serie di importanti interlocuzioni finalizzate a condividere una progettualità che dovrà, presto, concretizzarsi in una cooperazione stabile tra le nostre città.”



Attraverso il progetto “Il Mondo è Piatto” il ristorante Casa e Putia si trasformerà in un punto di incontro con le Comunità Straniere della città di Messina, dove il cibo diventerà metafora per esplorare i mutamenti di abitudini e gusti, ma anche un richiamo evocativo a luoghi e persone.



Ricette e piatti diventeranno elementi narrativi che da un lato raccontano storie che riflettono le esperienze di chi le ha vissute; dall’altro, attraverso la descrizione della loro preparazione, delle consuetudini a tavola, delle celebrazioni e dei gesti di cura, verranno letti come espressione dell’identità e dell’appartenenza culturale dei popoli del Mediterraneo.



Il viaggio ha inizio dalla Tunisia e nei prossimi mesi toccherà la Siria, il Libano, la Palestina, il Marocco e la Grecia per concludersi con una grande festa nel mese di novembre. Maggiori informazioni sulle prossime cene, che avranno cadenza mensile, saranno pubblicate sul sito e sui social del ristorante.