Il nuovo format di degustazione. Stelle del vino 2024 all’Orto botanico di Palermo

Una Suite del vino siciliano innovativa e tecnologica per garantire calici sempre perfetti in ogni istante e alla giusta temperatura. Sigillo inaugura il suo format di degustazione, per la prima volta in Sicilia, ospite di Talea all’orto Botanico di Palermo, il 10 e l’11 agosto, celebrando la notte di San Lorenzo e le stelle cadenti, in occasione del tradizionale appuntamento del Movimento Turismo del Vino. Il format utilizza delle macchine erogatrici di Wineemotion che consentono al wine-lover di compiere un “viaggio eno-sensoriale” costituito da ben 10 assaggi diversi, calibrati automaticamente nei dosaggi, sempre alla giusta temperatura e sotto azoto, in modo di garantire l’integrità gusto-olfattiva di ogni bottiglia selezionata ed inserita tra le Stelle del Vino 2024. Il motto del wine club è “Divertiti col vino. Bevi con Sigillo”. Già nella scelta del naming la sua mission: “Ho voluto chiamarlo così – spiega Stefano Marsala, promotore del progetto e presidente del Wine club Sigillo – perché con la mia professione notarile il sigillo è la forma straordinaria di garanzia che nel vino, assume un significato particolare. Con Sigillo viene garantita l’assoluta integrità gusto-olfattiva, nel tempo, consentendo ai winelover l’opportunità di degustare bottiglie pregiate che, solitamente, non sono serviti al calice”.

Dalle ore 20:00 in poi, i cancelli di Talea, il raffinato Bistrot dell’Orto botanico, si apriranno per accogliere i winelover con una Carta dei vini che spazia tra le principali aree produttive storiche della viticoltura dell’isola: dall’Etna all’area del Mamertino, dalla Doc Erice alle Terre del Nerod’Avola tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Rilevante la Carta dei Vini della Doc Monreale che vede schierate ben 16 etichette, tra vini bianchi, rosati e rossi che, per la prima volta, in forma unitaria e condivisa da tutte le otto aziende aderenti al Consorzio di tutela, si presentano insieme coralmente per valorizzare i vini del nuovo disciplinare di produzione centrato sui tre principali vitigni dell’areale: Catarratto, Perricone e Syrah.

Tutto è gestito da remoto. Al “viaggiatore del gusto” verrà consegnata una card con cui potrà in piena libertà assaggiare 10 splendidi vini siciliani dalle macchine erogatrici che, per l’occasione, saranno presidiate per facilitare la mescita e conoscere appieno gli elementi distintivi del vino, del vitigno e dell’annata. Sono previsti oltre 2.000 assaggi nei due giorni di apertura delle Stelle del Vino di Sigillo.

“Sigillo nasce da un mio viaggio a Bordeaux – prosegue Stefano Marsala – dove ho scoperto una vera e propria rivoluzione: nessun filtro, nessuna attesa di un cameriere impegnato, nessuna chiacchiera inutile. Piena libertà di esplorare e di personalizzare la degustazione. Mi servo e bevo. Bevo subito, un calice perfetto, per integrità, fragranza dei profumi, temperatura di servizio. Le stelle del vino 2024 sono solo l’ouverture di quanto proporremo nei nostri spazi, con 80 etichette disponibili, in esterna coinvolgendo luoghi dell’arte e della storia, ed una serie di iniziative che, presto, presenteremo al pubblico e ai winelover”. Il pubblico potrà anche decidere di cenare da Talea, godendo di un menù dai piatti ricercati ed eclettici nell’abbinamento cibo vino.

Di grande interesse anche il programma di “Luci, buio e polvere di stelle” proposto nello spazio Ucria dell’Orto Botanico dall’Associazione MINIMUPA con la partecipazione di Coop-culture per l’intrattenimento rivolto ai nuclei familiari che prevede attività laboratoriali ludico didattiche, animazione teatrale e micro-spettacoli che dalle ore 19:00 sino alle 23:00 animeranno lo spazio creato sul tema della vite, del grappolo e dell’acino d’uva.

L’acquisto della scheda di degustazione – costo 25 Euro – da diritto a 10 assaggi e, per raffreddare ancor di più i palati e allietare la serata, una degustazione di frutta ghiacciata all’insegna dell’estate siciliana.