In Italia 34mila pizzerie, è il locale preferito dal 74%, Il 27% è nelle grandi città, il 73% in località più periferiche

Sono oltre 34mila le pizzerie in Italia. E’ la tipologia di locale preferito dai consumatori (74%), supera in popolarità i bar (65%) e ristoranti (64%). E’ quanto emerge dall’indagine “Guida HoReCa Italia di Cga by Nielsen Niq (società di consulenza per la misurazione, l’analisi e la ricerca nel settore On Premise). L’analisi di mercato registra che sono 34.406 le pizzerie in tutta Italia, di cui il 27% si trova nelle grandi città e il 73% in località più periferiche, mentre le regioni costiere ospitano il 40% delle pizzerie a fronte del 2% delle zone montane. Le pizzerie – segnalano gli analisti – sono caratterizzate anche da differenze regionali: Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia costituiscono il 34% del totale di mercato per offerta e consumo, seguite da Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna al 27%. Al terzo posto l’area del Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta) con il 22% e infine con il 18% di locali e consumatori le regioni di Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Le catene di pizzeria si trovano invece per oltre il 75% dei casi in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. La birra è la più consumata in pizzeria, nello specifico il 40% degli italiani opta per birre locali o nazionali, mentre il 28% preferisce birre importate o artigianali. Cga by Niq, analizzando la spesa delle persone che bevono birra in pizzeria, rileva che la birra rappresenta il 18% della spesa totale dei consumatori di birra nel mercato del fuori casa. I vini spumanti, compreso il prosecco, sono scelti dal 23% dei frequentatori delle pizzerie. (ANSA).