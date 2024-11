International Street Food: dal 15 al 17 Novembre Caltanissetta ospita la prima tappa siciliana

Dal 15 al 17 Novembre 2024 si svolgerà a Caltanissetta – e per la prima volta in Sicilia – la manifestazione itinerante culinaria “International Street Food”. Un “Salotto del gusto” che diffonderà nell’aria profumi che rievocheranno usi e tradizioni di tutto il mondo e consentiranno di poter assaggiare deliziose pietanze dolci e salate.

Questo evento itinerante fa parte di un lungo tour che attraversa tutta l’Italia ed è stato accolto già da numerose piazze italiane e, per il suo approdo in Sicilia, ha accolto l’invito di Caltanissetta. Filo conduttore dell’International Street Food è la qualità, l’eccellenza delle materie prime, la garanzia della tradizione che si amalgama con la ricerca di originalità.

“Abbiamo fortemente voluto che questo evento si svolgesse a Caltanissetta per poter dimostrare come la nostra città possa essere un punto nevralgico che accoglie l’eccellenza – ha commentato l’assessore Guido Delpopolo – e, al contempo, sfruttare la centralità della nostra città per facilitare tutti coloro i quali, provenienti dalle altre province siciliane, vorranno partecipare a questo evento nell’arco dei tre giorni”.

Ad arricchire la manifestazione, che si svolgerà in viale Regina Margherita, Confartigianato ha organizzato alla villa Amedeo una fiera commerciale artigiana con eccellenze del territorio.

“Abbiamo avuto l’onore di essere stati scelti da questa carovana del gusto come prima tappa del tour siciliano – ha commentato il presidente di Ancos aps Giuseppe Difrancesco -. Dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata, in viale Regina Margherita si potrà scegliere tra buon cibo, buon bere e, all’interno della villa, bei prodotti del settore non alimentare”.

L’evento, che solo quest’anno ha pianificato ben 150 tappe, offre l’opportunità di vivere un’esperienza gastronomica unica a ingresso gratuito, con le migliori proposte dello street food nazionale e internazionale.

“International Street Food luogo comodo, invitante e rilassante dove poter vivere con ricercati sapori il centro cittadino; alla scoperta di un viaggio dentro le mura delle più belle città italiane per scoprire e riscoprire i sapori genuini dei prodotti poveri ma saporiti – hanno spiegato gli organizzatori dell’evento ideato e organizzato Alfredo Orofino, imprenditore e presidente dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (AIRS) –. Uomini e donne che quotidianamente aprivano le loro botteghe, con la loro storia fatta di ricette segrete, con la loro umanità e creatività, oggi hanno trasferito le botteghe su ruote e fanno parte della nostra gustosa carovana. Il Salotto del Gusto ha come protagonisti circa 30 truck-botteghe che difendono con caparbietà e orgoglio i loro cibi di strada. Impastano, friggono, bollono, infornano, arrostiscono come se fossero tra le mura dei loro laboratori d’origine immutando così la passione per la buona cucina. Bastano acqua, farina, olio e pomodoro per creare tante specialità come i maccheroni e la pizza simboli della cucina italiana nati proprio come cibo di strada, e New York con i carretti di Hot dog, Istanbul con i chioschi del Kebab o le creperie sui boulevard di Parigi siano i luoghi simbolo dello Street Food. Per rimanere in Italia basta ricordare che a Napoli, per la pubblica via, si mangiavano i maccheroni e la pizza a portafoglio, in Valle d’Aosta la polenta con il lardo di Arnad, in Liguria la focaccia di Recco, la farinata o la panissa genovese, in Emilia Romagna la piadina o lo gnocco fritto senza dimenticare il pinzone di Ferrara. Ma il palato è esigente e nonostante il salotto a cielo aperto del centro storico, un buon viaggio che si rispetti ci deve far spaziare almeno con il gusto anche verso altre parti del mondo: Francia, Svezia, Olanda, Sud America, ecc.. Affianco a questi cibi, che rappresentano la tradizione culinaria italiana, grandi chef stellati hanno sviluppato progetti ispirati proprio al cibo di strada realizzando strutture su ruote di rinomato design che appagano non solo il palato ma anche la vista. Vogliamo realizzare una ristorazione mobile, senza troppe pretese, solo ed esclusivamente con cibi che puntando sulla qualità senza tralasciare il buon bere, la tavola apparecchiata, l’accoglienza”.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://isfood.it/ o la pagina Facebook https://www.facebook.com/ilsalottodelgustostreetfood