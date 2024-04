L’assessore regionale veneto Federico Caner al Vinitaly 2024 festeggia il primo decennale di Celěber dell’azienda agricola trevigiana Dal Bello

Una celebrazione dal sapore istituzionale.

E’ quella culminata presso lo stand dell’azienda vitivinicola trevigiana Dal Bello presente anche quest’anno all’edizione 2024 del Vinitaly in corso a Verona.

Uno stand tutto dedicato al suo vino per eccellenza che quest’anno festeggia i primi dieci anni del Celěber, appunto, il suo rinomato Asolo prosecco superiore extra brut DOCG.

Sobrietà ed elementi artistici sono i tratti distintivi dello stand che riassume da un lato il modus operandi dell’azienda e dall’altro uno degli strumenti – la pittura – voluti da Dal Bello per celebrare l’anniversario.



Caratteristiche non sono passate inosservate all’assessore regionale veneto al turismo e all’agricoltura, Federico Caner, che ha voluto presenziare al momento celebrativo dichiarando “Turismo, enogastronomia, sport, visto che quest’anno il Veneto è la regione europea dello Sport…e perché no bellezza: sono queste le prerogative sulle quali si basa lo sviluppo del territorio veneto e di un territorio peculiare come quello asolano dove aziende agricole come quella di Dal Bello da anni è diventata ambasciatrice della nostra ricchezza, della nostra tradizione e dei nostri valori, in un settore come quello del vino, e in particolare della DOCG, che sta crescendo anche proprio grazie alla capacità di unire questi elementi fondamentali”.



Era il 2014, quando l’Azienda agricola Dal Bello, con coraggio e perspicacia decise per la prima volta di scommettere su un vino dal gusto secco e distintivo ottenuto dall’uva glera delle migliori vigne situate ad Asolo in località Sant’Anna, coltivate su un terreno particolare, detto di “caranto” per la sua durezza e compattezza, ma che allo stesso tempo si rivela essere ottimo per la produzione di quell’uva che ha reso famoso Celěber in tutto il mondo.



Un’area che fa parte del Primo percorso della viticoltura di Asolo, inaugurato lo scorso anno, e che rientra nel territorio della biosfera Mab UNESCO del Montegrappa: 1 chilometro e mezzo tra i vigneti, gli ulivi e i ciliegi di famiglia, che culmina alla Casa Dal Bello, l’antica dimora che dal 1906 simboleggia la testimonianza dell’impegno e il sacrificio del nonno Giuseppe Dal Bello, il quale avviò l’attività vinicola, successivamente portata avanti dal figlio Vittorio Dal Bello e ora condotta dalla terza generazione rappresentata da Mario e Antonio Dal Bello.



L’uva – coltivata con cura in terreni selezionati – raccolta in casse durante la vendemmia per permettere la lenta presa di spuma e dona al vino quell’effervescenza dorata che ha contraddistinto, e continua tuttora a caratterizzare, il gusto di Celěber.



Grazie a queste caratteristiche, rimaste intatte nel corso del decennio, la produzione di Celěber non ha mai smesso di crescere, dalle 6.000 bottiglie del 2014 alle 50.000 dello scorso anno e l’obiettivo ambizioso di raggiungere le 65.000 bottiglie nel corso di quest’anno.



Con il 70% delle bottiglie vendute sul territorio italiano, Celěber è stato uno dei protagonisti della conquista dell’azienda nel 2019 del prestigioso certificato di sostenibilità da VIVA per l’impegno aziendale nelle pratiche di tutela della viticoltura sostenibile. Tanti i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, tra cui nel 2015 la medaglia d’argento al Concours Mondial de Bruxelles e nel 2022, il primo premio assoluto dalla rinomata rivista tedesca Falstaff.



“Quello di quest’anno è un traguardo che va festeggiato perché Celěber – precisa Antonio Dal Bello – rappresenta l’anima distintiva della nostra azienda oltre che una delle nostre scommesse vinte perché si è rivelata un investimento vincente in qualità e innovazione. Per celebrare questo anniversario abbiamo in serbo molte iniziative, volte ad esaltare il vino ma anche a coinvolgere i clienti: abbiamo elaborato un restyling della bottiglia ed un’edizione limitata con etichette artistiche uniche oltre a una serie di eventi speciali racchiusi nella rassegna “Momento Celěber”. Insomma, l’azienda continua a credere in un vino che ancora oggi rappresenta un nuovo modo di bere e che da dieci anni non ha perso la sua identità distintiva”.

A Vinitaly, invece, lo stand riprende gli elementi grafico-artistici delle 10 etichette dipinte a mano dall’artista Giusy Vinante e che l’azienda ha scelto di applicare nella bottiglie magnun di Celěber previste come premio del progetto «Celěber 10 Horizons»*.



Celěber è il simbolo dell’eredità e dell’innovazione continua dell’azienda.

“La tradizione è il nostro valore fondamentale, e l’innovazione continua a essere la strada che percorriamo con determinazione” conclude Antonio Dal Bello.



Iniziative celebrative

Restyling bottiglia Celěber

E’ stata rinnovata l’immagine del Celěber, introducendo un aggiornamento sofisticato dell’etichetta.

Il nuovo design include un elegante collarino e una capsula in tonalità canna di fucile, accompagnati da un cartellino rinnovato che riflette l’impegno dell’azienda verso l’eleganza e la qualità.

La bottiglia è anche corredata da un bindello con Qr code con atterraggio alla landing pagededicata al 10mo anniversario del Celěber.



Video Celebrativo

Pensato per catturare l’essenza di un decennio di Celěber, il video – distribuito in più canali – racconta la storia del prosecco DOCG di Asolo firmato Dal Bello, i traguardi raggiunti e introduce con orgoglio la collezione ‘Celěber 10 Horizons’.



*«Celěber 10 Horizons»

Il progetto rappresenta il cuore della celebrazione di Celěber: quest’anno, i 10 clienti dell’azienda che entro la fine di settembre decideranno di investire maggiormente sul Celěber, saranno omaggiati con un gesto di riconoscenza davvero speciale, una magnum di Celěber, impreziosita da un’etichetta unica dipinta a mano dall’artista Giusy Vinante, con la sua firma e quella di Antonio Dal Bello. Ogni etichetta – realizzata anche per le bottiglie da 75 cl – è un pezzo d’arte esclusivo che rende le bottiglie non solo un tributo alla bellezza della regione veneta, ma anche un regalo memorabile per i clienti e fornitori più stimati.

In aggiunta, gli stessi fortunati 10 avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza indimenticabile ad Asolo: parteciperanno infatti a un percorso esclusivo nel mondo della viticoltura, curato personalmente da Dal Bello, e saranno ospiti alla serata di gala in ottobre, evento che segnerà il gran finale dei festeggiamenti.



Momento Celěber

Un’estate di celebrazione, creatività e comunità! Dal Bello presenterà una serie

di eventi speciali ‘Momento Celěber’.

Questi eventi saranno non solo momenti di festa, ma anche opportunità per i partecipanti di mostrare la loro creatività.

Il tema ’10’ sarà al centro di un concorso fotografico: i partecipanti sono invitati a scattare foto creative che incorporano il numero 10 in modi unici e originali.

Le foto dovranno essere condivise su Instagram con il tag di Dal Bello. La foto più creativa, selezionata dallo staff, sarà premiata con una Magnum di Celěber.