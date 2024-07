L’Orso in teglia di Messina per il terzo anno consecutivo prima siciliana nella classifica “50 Top Pizza in viaggio in Italia” guadagnando il 21° posto

Grande successo per L’Orso in Teglia, il piccolo punto vendita di pizza al taglio alla romana del gruppo L’Orso, situato nel cuore di Messina. È di poche ore fa la notizia che la teglia di Matteo La Spada ha guadagnato sedici posizioni, raggiungendo il 21° posto nell’attuale classifica 50 Top Pizza nella sezione pizze da taglio e asporto, confermandosi per il quarto anno consecutivo come la migliore pizzeria siciliana, con venticinque posizioni di vantaggio sulla seconda.

“Siamo felicissimi – commenta La Spada alla notizia – Questo riconoscimento è frutto di un lavoro di squadra e ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta, grazie allo sviluppo degli impasti e alla ricerca delle migliori materie prime che portiamo avanti con il mio team. Ovviamente, non vediamo questo come un traguardo, ma come un trampolino di lancio per fare sempre meglio”.

Anche Giuseppe Denaro, titolare dei locali insieme ai fratelli Gianluca e Giuseppe Arcovito, esprime grande gioia: “Scalare la classifica di tutte queste posizioni ci regala una gioia immensa, specialmente perché non ci aspettavamo un risultato così ottimistico. Questo traguardo ripaga i sacrifici di tutti, proprietà e staff, e ci dà una enorme soddisfazione. Il merito va a tutto lo staff di L’Orso in Teglia, dalla produzione alla vendita, che porta avanti un grande lavoro di squadra. Questo risultato ci infonde forza ed entusiasmo per continuare a migliorare”.

Il riconoscimento si aggiunge alle tre rotelle assegnategli quest’anno dalla guida Pizzerie d’Italia 2024 di Gambero Rosso, oltre al Premio Speciale Pizza e Territorio per le migliori interpretazioni delle tradizioni locali, conferitogli lo scorso anno dalla stessa guida in collaborazione con Levoni, confermando così Matteo La Spada come un punto di riferimento anche per la pizza al taglio alla romana in Sicilia.

Il progetto de L’Orso in Teglia nasce nel 2019 dalla passione di La Spada per la focaccia messinese. La sfida era rivoluzionare uno dei prodotti più noti dello street food messinese, la focaccia, trasformandola in una pizza in teglia leggerissima e friabile, con un impasto privo di qualsiasi tipo di grasso. Quello che era nato come un piccolo punto vendita dedicato esclusivamente alla pizza da passeggio è diventato in breve tempo un punto di riferimento per gli appassionati, tanto da richiedere la sistemazione di tavoli all’aperto.