Mario Cortese di Tenuta Anasita si riconferma il miglior pasticcere siciliano

Cortese ha ricevuto il premio Tirrenico Award come miglior pastry chef per il secondo anno consecutivo.

Mario Cortese, pastry chef di Tenuta Anasita, azienda bufalina messinese che produce prodotti di eccellenza a base di latte di bufala, unendo metodo artigianale e tecniche innovative, per il secondo anno è stato premiato come miglior pasticcere siciliano. Cortese ha conquistato il Tirrenico Award 2024 in occasione della cerimonia di premiazione che si è svolta il 29 dicembre presso Lo Shore di Milazzo. La Guida 2025 ha premiato 15 categorie, tra queste spicca quella della pasticceria in cui si è affermato nuovamente Mario Cortese.

«Ricevere questo premio dal Tirrenico – ha affermato Mario Cortese – è una conferma al buon lavoro che sto svolgendo, grazie a tanto impegno e alla giusta ricerca della materia prima di altissima qualità. È un risultato che mi gratifica e mi incoraggia ad andare avanti in un percorso di continua crescita. Spero di continuare così – ha concluso il pastry chef – non solo per la mia crescita professionale ma soprattutto per i clienti e tutti le persone che ormai mi seguono in questo percorso, perché il mio impegno è rivolto a loro».

MARIO CORTESE

Mario Cortese, sin dalla sua apertura nel 2022, è il pastry chef di Tenuta Anasita, la pasticceria di eccellenza con caseificio di San Filippo del Mela, in provincia di Messina. Mario si porta dietro un grande bagaglio di esperienze maturate sin da giovanissimo a Londra, in Italia e poi ancora in Normandia. Incuriosito dalla pasticceria moderna, ha iniziato a studiare e si è specializzato alla scuola “Hangar 78” di Silikomart, dove ha appreso tecniche, bilanciamenti e conoscenze della materia prima di alta qualità dai più grandi pasticceri a livello mondiale. Di ritorno in Sicilia, ha fatto due importanti esperienze come pasticcere, prima all’Ngonia Bay di Milazzo, poi al ristorante Zash, 1 stella Michelin, a Riposto (CT). Sin dall’apertura, ha sposato con entusiasmo il progetto di Tenuta Anasita grazie alla possibilità di esprimersi liberamente e di utilizzare, per le sue golose creazioni, materie prime di altissima qualità e prodotti a km 0 dell’azienda.

Tenuta Anasita, “maestri della bufala, artigiani del gusto” in Sicilia

Tutto nasce dalla bufala. I prodotti di eccellenza di Tenuta Anasita nascono solo dal latte delle bufale allevate a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, e alimentate con foraggi e cereali selezionati. La premiata pasticceria con annesso caseificio, avviata nel 2022 a San Filippo del Mela, è segnalata nella Guida del Gambero Rosso.

Tenuta Anasita è un’azienda bufalina nata in Sicilia, nel territorio della Valle del Mela, che produce prodotti di eccellenza a base di latte di bufala, unendo metodo artigianale e tecniche innovative, nel pieno rispetto del benessere animale.

L’ALLEVAMENTO

Nel 2004 vengono acquistate le prime bufale di altissima genealogia che trovano a Santa Lucia del Mela, l’ambiente ideale per crescere e riprodursi. Oggi l’allevamento conta circa 400 capi che crescono felici in un’area di circa 30 mila metri quadrati. La stalla, di nuova concezione, è tre volte più spaziosa della norma, tutto è automatizzato e servito da un sistema di ventilazione e nebulizzazione dell’aria in grado di mantenere l’ambiente sempre sano, fresco e arieggiato. Molta cura viene dedicata alla pulizia ed al benessere dell’animale. Le bufale dispongono infatti di ampie piscine dove rinfrescarsi durante l’estate e di soffici lettiere per il riposo. L’alimentazione è uno degli aspetti che l’azienda cura con maggiore attenzione, assicurando ogni giorno alle bufale una selezione di foraggi autoprodotti e una selezioni di cereali provenienti da aziende siciliane. Infatti una corretta alimentazione è fondamentale per garantire l’ottima qualità del latte e delle carni delle bufale. I terreni produttivi dell’azienda sono circa 42 ettari sparsi in tutto il comprensorio, in cui si produce foraggio per le bufale, agrumi, frutti, olio extravergine di oliva ed ortaggi.

IL CASEIFICIO

Il moderno caseificio, con pasticceria e sala colazione, inaugurato nel marzo 2022 a San Filippo del Mela in via Avv. Ludovico Fulci, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Milazzo, si trova, in un antico borgo dove si rispettano i ritmi della natura e si valorizzano le ricchezze della terra. L’intero borgo è stato acquistato nel 2018, successivamente è stato avviato un lavoro di recupero dei casali risalenti al 1700 e dei terreni per riportare l’antico splendore. Nel caseificio di Tenuta Anasita è possibile acquistare le mozzarelle rigorosamente mozzate a mano, le burrate, la ricotta, le caciotte, le provole, la tuma, la stracciatella, lo yogurt, la panna cotta, i budini. Tutti i prodotti a base di latte bufala sono rigorosamente artigianali e vengono lavorati dalle mani sapienti del mastro casaro Pasquale Stanzione che vanta oltre 30 anni di esperienza nei migliori caseifici di Paestum, in Campania, e dal suo team. Da Tenuta Anasita è possibile acquistare anche i salumi artigianali di bufala (salame, bresaola, mortadella, salame al pistacchio) e le carni di bufala.

LA PASTICCERIA

Tenuta Anasita è anche pasticceria d’eccellenza con caffetteria, giardino e sala colazione, premiata dalla Guida Bar d’Italia 2023, 2024 e 2025 del Gambero Rosso. Tutte le specialità create dal pastry chef Mario Cortese, insieme alla sua squadra di pasticceri, sono preparate con materie prime di altissima qualità. Eccellenti i maritozzi con panna di bufala, le crostate, i cornetti, le cassate, i cannoli con ricotta di bufala, le granite e i gelati.

I PROGETTI FUTURI

Il progetto futuro a cui la proprietà sta lavorando è quello di aprire un’enoteca con cucina e una dimora da sogno per gli ospiti. Prevista anche la produzione di vino da vitigni autoctoni siciliani.