Progetto VEISCA, al Mandrarossa Winery i frutti di tre anni di ricerca

Tutto è pronto per l’ultimo incontro di VEISCA, il progetto regionale nato per sperimentare e adottare le giuste tecniche agronomiche ed enologiche in grado di mitigare gli effetti del cambiamento climatico ed esaltare le qualità organolettiche delle uve, valorizzando i suoli calcarei nel contesto della produzione vitivinicola.

Mercoledì 23 ottobre il Mandrarossa Winery di Menfi (AG) sarà teatro dell’atto finale di una proficua cooperazione tra Cantine Settesoli, importanti istituzioni accademiche ed enti di ricerca che, nell’arco di 36 mesi, hanno lavorato per produrre vini con caratteri riconoscibili ed evidenziare il legame con il terroir, da intendere come sinergia tra i fattori ambientali, genetici e colturali. Alle ore 9.30 il saluto di Giuseppe Bursi, Presidente delle Cantine Settesoli, darà il via a un approfondimento sui risultati ottenuti negli areali oggetto di innovazione nella Sicilia Sudoccidentale; è qui infatti che sono stati ottimizzati i processi produttivi in termini di sostenibilità ed efficienza, con focus sulle interrelazioni tra pianta, suolo, acqua e nutrienti, sul miglioramento dell’efficienza biologica delle produzioni vegetali alla luce dei cambiamenti climatici in atto.

Oltre al Direttore tecnico ed enologo delle Cantine, Domenico De Gregorio, l’appuntamento vedrà la partecipazione di diversi nomi rappresentativi di un settore tanto identitario quanto strategico per il domani della Sicilia del vino: il Prof. Antonino Pisciotta del Dipartimento SAAF UNIPA, Walter Chitarra e Luca Nerva, del CREA VE Conegliano, il Prof. Lucio Brancadoro, del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali UNIMI, Daniele Micchiché, Luciano Gristina, Stefano Puccio, Clara Vitaggio e Matteo Pollon del Dipartimento SAAF UNIPA. Previsto inoltre un contributo del Dirigente regionale Dario Cartabellotta per l’introduzione del Piano Strategico della PAC- PSP 2023-2027.

La mattinata si concluderà con un Walk Around Tasting condotto da Domenico De Gregorio, alla scoperta di un autentico distretto enologico della provincia di Agrigento e di vini in piena regola per guardare al futuro. Diversi i workshop promossi nel corso di questi tre anni nell’ambito del Progetto VEISCA per offrire al mondo operativo spunti di riflessione sulle procedure di valorizzazione e di ricerca nel vigneto come in cantina. Quella del 23 ottobre sarà dunque una rinnovata occasione per confrontarsi e far tesoro di un percorso in continuo divenire.