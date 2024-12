Terza edizione del contest Magnum, ti meriti un panettone siciliano

Al via la terza edizione del contest dedicato a chi MAGNUM lo è nel cuore.

Nato nel 2022 dalla collaborazione tra Farm Cultural Park e Di Stefano, coordinati da Industria 01 con l’intento di premiare, con un Panettone Siciliano, quanti si fossero distinti per aver fatto qualcosa di “MAGNUM” per sé stessi e/o per la comunità, per l’edizione del 2024, il Contest si apre a un nuovo partner, Isola e ha deciso di raccontare storie che riguardano la Sicilia.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, Di Stefano e Farm Cultural Park, coordinati da Industria 01, lanciano l’edizione 2024 del contest “MAGNUM, ti meriti un panettone siciliano”, coinvolgendo un nuovo partner – Isola, Catania.

Siciliano, come loro e molto attento a osservare, accogliere e raccontare le connessioni e le visioni che attraversano e nutrono la Sicilia, Isola, Catania ha segnalato 12 storie, ovvero, progetti promossi da imprese e organizzazioni che fanno parte delle quattro Coalizioni che riguardano il settore della Scuola, delle Competenze e del Lavoro, dell’Imprenditorialità e dell’Innovazione, della Cultura, della Creatività e dell’Arte. Le quattro Coalizioni, infatti, sono delle piattaforme operative che periodicamente si riuniscono per costruire e attivare comunità di pratica in settori chiave attraverso cui Isola si impegna a generare impatto sul territorio.

Tra i candidati ci sono: ESN_Evento Nazionale di Primavera; JA Italia _GEN-E 2024, UNICT _ OUI per la coalizione Scuola; Aitho_ Apertura Vecchia Dogana, Boniviri_ Food Made Good, Fondazione Opes_SEOC 2024 per la coalizione imprenditorialità; Clapppp – Boost your talents, Sicilian Post_Workshop di giornalismo, Manpower Group_NeetON per la coalizione imprenditorialità e innovazione; Fermento Urbano_Agorà, Fondazione Oelle_Bus4Kids, Scenario Pubblico_Fic 2024 per la coalizione Cultura, Creatività e Arte.

L’idea di questa nuova edizione, infatti, è di “mappare” e far conoscere queste realtà con l’auspicio che possano ispirare tutti, particolarmente i più giovani. I promotori del contest, infatti, sono convinti che la promozione di connessioni significative e di progettualità di valore sia fondamentale, perché solo attraverso il potere della collaborazione si possono affrontare con successo grandi sfide della contemporaneità. Martedì 17 dicembre alle ore 18.30 presso Isola, Catania i vincitori votati da una giuria composta da rappresentanti della Di Stefano Dolciaria, di Farm Cultural Park e di Industria 01 riceveranno in premio un panettone Magnum accompagnato da un multiplo d’artista ad edizione limitata disegnato dall’illustratore catanese Adriano Di Mauro, autore della Capsule Collection del Panettone Magnum 2024. «Per questa terza edizione – dichiarano i promotori del contest – abbiamo deciso di raccontare ancora una volta la Sicilia e i siciliani attraverso storie di quanti credono in questo territorio e nelle persone che come noi ci sono nate e hanno deciso di restare. Magnum, ti meriti un panettone siciliano sposta la scoperta, la conoscenza e la valorizzazione della Sicilia su un altro piano, ovvero, quello della responsabilità e dell’azione partecipata al bene comune, facendo dialogare il settore economico con il tessuto comunitario in cui vive e lavora».