Tra Choco Lab e About Chocolate, gli appuntamenti della settimana

Eurochocolate prosegue con slancio e al Choco Lab – dal Lunedì al Venerdì, tra le ore 10 e le 13 – riprendono gli appuntamenti dedicati alle scuole primarie di Perugia. Accompagnati dai loro insegnanti, i giovanissimi chocolovers possono scoprire i segreti del Cibo degli Dei e degustare diverse tipologie di cioccolato.

Quotidiane, presso il Choco Lab, anche le golose attività di degustazione, con la possibilità di assaggiare i migliori cacao al mondo trasformati dai produttori di Sud America, Africa e Asia in cioccolati pluripremiati. In particolare, domani alle ore 14 e Mercoledì alle ore 19 tornerà Nattivo per un dolce viaggio in Venezuela. L’identità culturale e agricola del Paese è strettamente legata alla presenza della pianta del cacao. La regione nord-occidentale, che da sola copre circa il 30% della produzione venezuelana, è caratterizzata dai tipi Caracas e Carenero Superior, considerati tra i più buoni cacao al mondo. Nattivo è una piccola azienda venezuelana che trasforma in loco le migliori varietà di cacao della zona del Barlovento. Domani alle ore 19 e Venerdì alle ore 16 tornano anche le degustazioni firmate Kuyay, i fondenti delle Ande. Da oltre 80 anni a Bagua Grande, in Amazzonia, Kuyay produce cacao pregiato valorizzando la biodiversità locale. Nel 2016 gli eredi Carolina e Jonathan si lanciano nella produzione di cioccolato fondando Kuyay Chocolates, un cioccolato tree to bar per il quale hanno ricevuto numerosi premi internazionali. Tra i protagonisti , Giovedì 21 alle ore 19, anche Q’uma e il pregiato cacao della foresta pluviale peruviana. Francesca Valdivia è la giovane anima di quest’azienda. Di origini indios-italiane, Francesca ha viaggiato e studiato in Europa per poi tornare in Perù con l’intenzione di valorizzare il suo territorio. Nel 2014 visita una piantagione di cacao e rimane folgorata. Il cacao è il suo destino: crea da zero la sua azienda, Q’uma Chocolate, e lavora a contatto con i produttori di cacao per realizzare il suo sogno: produrre il miglior cioccolato al mondo. Con lei i partecipanti potranno degustare in purezza e in originali combinazioni il cioccolato realizzato con la più rara selezione del cacao “Chuncho” di Quillabamba, sotto Machu Picchu, dove alcuni alberi di cacao hanno addirittura raggiunto i 200 anni. E ancora, la rinnovata presenza dei produttori delle Hawaii, novità assoluta della passata edizione di Eurochocolate, vincitori di numerosi premi Cacao of Excellence.

Cacao Of Excellence sarà protagonista anche in occasione della firma della Lettera di Intenti per la creazione dell’Osservatorio Internazionale sul Cacao e Cioccolato – fissata per Giovedì 21 Novembre alle 11.00 presso la Sala Fiume di Palazzo Donini – alla quale hanno già aderito importanti partner internazionali e istituzioni locali.

E ancora, nell’ambito di About Chocolate, spazio agli approfondimenti sulle nuove opportunità per la filiera cacao-cioccolato. Giovedì 21 Novembre alle ore 18, presso il Choco Lab, sarà la volta dell’ incontro promosso dall’Associazione Italiana Studenti di Farmacia “Il cioccolato: da Cibo degli Dèi ad alimento funzionale”: un approfondimento sugli aspetti chimici e nutrizionali del cioccolato a cura delle Prof.sse Francesca Blasi e Gina Cavaliere. Spazio quindi, Venerdì 22 Novembre alle ore 14.30 presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, alla tavola rotonda organizzata in collaborazione con Trusty, azienda italiana leader in tecnologie avanzate per la tracciabilità nelle filiere agroalimentari. L’EUDR, regolamento europeo concepito per contrastare il degrado forestale legato ai prodotti immessi sul mercato UE rappresenta infatti una svolta epocale per la filiera del cacao e del cioccolato, elevando la trasparenza e la sostenibilità etica degli approvvigionamenti a requisiti imprescindibili per operare nel settore. Si proseguirà alle ore 16, sempre presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, con il convegno “La crisi del prezzo del cacao, tendenza inarrestabile o fluttuazione ciclica?” Introdotto dal Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci e in dialogo con Andrea Mecozzi, Cacao Sourcer e Senior Consultant di Chocofair, il Direttore Generale della Divisione Economico-Statistica della ICCO Michele Nardella fornirà un’interpretazione dell’annus horribilis/mirabilis dei prezzi del cacao ed esporrà una visione del prossimo futuro.

Eurochocolate prosegue fino al 24 Novembre!

