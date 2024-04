Vinitaly 2024 Casa Grazia doppio debutto con le etichette d’autore

Doppio debutto alla 56^edizione del Vinitaly dal 14 al 17 aprile per Casa Grazia, sita nella Piana di Gela nel versante assolato del sud- est della Sicilia, di Maria Grazia Di Francesco Brunetti. Ambasciatrice fin dal suo esordio, il 2005, di un terroir agro-culturale, genius loci di una Sicilia inedita, che affonda la sua identità nel più grande lago salato costiero della Sicilia: la Riserva Naturale Orientata del Lago Biviere tra le province di Caltanissetta e quella di Ragusa, terra d’elezione dell’unica DOCG della Sicilia, il Cerasuolo di Vittoria di cui Casa Grazia è orgogliosa testimone.

Giunta alla terza generazione con i figli Emilio, Myriam e la nuora Martina, Casa Grazia ( Pad. Sicilia Stand 19/C) presenterà anche la nuova linea: “Per Mari” che arricchisce il “senso di gratitudine- dice Maria Grazia Di Francesco Brunetti- che ho nei confronti di questo straordinario territorio di cui mi sento custode dove s’intrecciano lago, terra e mare. “Vini in vigna” per noi è una scelta etica che tutela l’ambiente e il consumatore”.

“Per Mari”, Sicilia Doc, si presenta in due tipologie: “ Per Mari Grillo” , 100% Grillo, dal colore giallo paglierino con sfumature verdognole, un profumo elegante e piacevole con sentori di agrumi, fiori d’arancio, albicocca, pesca, gelsomino e note erbacee. Al palato, “Per Mari Grillo” è croccante e minerale, sapido e fresco sul finale.

L’altra tipologia è “Per Mari Nero d’Avola”, 100%Nero D’Avola, è un vino rosso dal colore vigoroso con vibranti sfumature violacee, trascina l’olfatto verso un profumo intenso, connubio tra more selvatiche, amarena e prugna, donando al palato un gusto vellutato, elegante e ben definito, con un finale minerale di piacevole persistenza.

Le etichette d’autore con l’inconfondibile tratto dell’artista Angelo Ruta, ragusano di nascita e illustratore dell’inserto culturale “La Lettura” del ” Corriere della Sera” , restituiscono l’impronta del forte legame dell’azienda con e nel territorio di cui diventa testimone e protagonista insieme di quella bellezza dove agrumeti, zagare e gelsomini che s’intrecciano con la salinità del lago, schiudono il fascino di una Sicilia da vivere e da scoprire. In “Per Mari Grillo” Ruta cattura, quasi in un gioco di ombre cinesi, il passaggio al mattino di uno stormo di uccelli in volo sulla Riserva del Lago Biviere, mentre la notte stellata al lago in “ Per Mari Nero D’ Avola“, tratteggiata sulla scia di un sentiment di leopardiana memoria, avvolge il paesaggio come un abbraccio. Quasi a volerlo proteggere in coerenza con la scelta della famiglia Brunetti, di coltivare in bio trasmettendo nel suo credo “Vini in vigna”, i valori del rispetto della terra e della tutela dell’ambiente che la contraddistinguono.

Fiore all’occhiello di Casa Grazia è anche la linea bio di oli evo ” Involio” , che già nel nome indica il desiderio, l’amore e la passione di restare nella propria terra e di goderne i suoi frutti. Debutta al ” Sol &Agrifood del Vinitaly, ( Pad. Area Sol Stand n. 22/A Postazione n.3), la novità Involio Piano Corallo, frutto di varietà miste di origine Siciliana con una piccola percentuale di Coratina. I descrittori del fruttato, amaro e piccante, lo collocano nella categoria media-intensa, di colore verde e, in particolare dal punto di vista organolettico manifesta in maniera evidente sentori di spezie, oltre a quello di erba fresca. I descrittori di amaro e piccante sono molto ben armonizzati, rilevando una continuità olfatto-gustativa. La peculiarità principale risulta essere la persistente armonia in bocca dell’insieme dei descrittori e dei sentori. Per i suoi caratteri spiccati e persistenti si abbina bene a piatti robusti e complessi.

Involio Piano Corallo arricchisce la varietà di oli di Casa Grazia : i tre Igp monocultivar, Igp Nocellara del Belìce,monovarietale ottenuta dall’omonima cultivar dal classico sentore di erba e pomodoro verde, secondo classificato al prestigioso concorso nazionale “Ercole Olivario” 2024 per la categoria Dop/Igp, Igp Tonda Iblea e Igp Cerasauola. Completano la gamma: Floreale ed Involio Blend. Gli extravergine di Casa Grazia sono il risultato di una raccolta manuale effettuata nella prima decade di ottobre e seguita da un’estrazione a ciclo continuo, filtrazione e conservazione in silos di acciaio inox in assenza di ossigeno. I venti di ponente portano con sé la salsedine ed i profumi della macchia mediterranea che si trasferiscono con determinazione sulla qualità, i sapori ed i profumi di un olio, “l’oro verde” di Gela, che respira cura, dedizione e anche la storia e la tradizione . Olio e vini ma anche enoturismo nella splendida barricaia con vista panoramica sulla Riserva Naturale del Lago Biviere.

Sorsi di emozioni firmati Casa Grazia anche al Vinitaly e al Vinitaly and the city, il fuori salone dedicato ai wine lover con un ricco carnet di appuntamenti imperdibili : tutti i giorni presso il Pad. Sicilia, Stand 82 del Consorzio Cerasuolo di Vittoria, in degustazione Victorya 1607 e Brunetti D’Opera.

Lunedì 15 Aprile ore 18,00, presso la Sala Consiliare Loggia Fra Giocondo Piazza delle Erbe (VR), Masterclass sui vini siciliani condotta da Gianni Giardina, in degustazione Victorya 1607 Cerasuolo di Vittoria DOCG.

Martedì 16 Aprile ore 12,15 presso il Pad.10, Stand C2, Seminario Doctor Wine condotto da Daniele Cernilli, in degustazione il Cerasuolo di Vittoria classico DOCG Brunetti D’Opera (vino prodotto in tiratura limitata).

Tutti i giorni Vinitaly and the City, in degustazione la nuova etichetta Per Mari Grillo 2023 e Gradiva 2020 Nero d’Avola.

Tutti i giorni, Pad. 10 presso il Box A insieme agli amici di Slow Wine, in degustazione Victorya 1607, Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vi Veri, Cabernet Sauvignon.